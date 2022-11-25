شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق لتقديم بلاغ إلكترونى رسمى للنيابة الإدارية فى دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشكوى حق دستوري للمواطن باعتباره أحد أهم مصادر الكشف عن أوجه الفساد الإداري والمالي بالدولة، وإيمانا من النيابة الإدارية بأهمية وتيسيرا على جموع المواطنين، قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية في تصريحات صحفية لـ"الخليج 365" إن هيئة النيابة الإدارية حددت عدة وسائل إلكترونية لتقديم الشكاوى والبلاغات بشأن مخالفات وفساد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتتمثل طرق تقديم الشكاوى والبلاغات إلكترونيا فى:

1- إرسال الشكوى من خلال الخط الساخن 19117.

2- إرسال الشكوى لوحدة الشكاوى المركزية على البريد الإلكتروني [email protected] على أن يراعى لجدية الشكوى أن يتم تضمينها اسم الشاكى - رقم بطاقة الرقم القومي - رقم الهاتف المحمول الخاص به.

3- من خلال تطبيق النيابة الإدارية على جوجل ستور.

4- يمكن للشاكى التوجه إلى مقر النيابة الإدارية الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

وفى هذا السياق تؤكد النيابة الإدارية على الحفاظ على السرية التامة لتلك البيانات كضمانة من ضمانات حق الشكوی.