شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم تكليفات وزير الزراعة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على كافة قطاعات وهيئات الوزارة، بتكثيف العمل والتواجد الميدانى، والتواصل الدائم ودعم المزارعين، فضلا عن متابعة تنفيذ المشروعات والمبادرات وخاصة المتعلقة بتطوير وتحديث منظومة الرى الحقلى ومتابعة الموقف الحالى للمساحات التى تم تطويرها وتحديثها بالمحافظات المختلفة.

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم تكليفات وزير الزراعة لقيادات الوزارة.

1- تكثيف حملات التوعية بالمنظومة، وتعريف المزارعين بالفوائد التي تعود عليهم ، كذلك تيسير الاجراءات على المزارعين، لتحديث نظم الرى.

2-تحديث نظم الري في كافة المساحات المنزرعة بالجهات التابعة للوزارة ومنها مزارع قطاع الانتاج والمحطات البحثية، حتى تكون نماذج يتم الاسترشاد بها.

3 -متابعة اجراءات الوزارة الخاصة بالنهوض بانتاجية المحاصيل الاستراتيجية، و الاصناف الحديدة التي تم استنباطها من محصول الارز.

4- عن التوسع فى إنتاج التقاوى المعتمدة لهذه المحاصيل، وكذلك التوسع في إقامة الحقول الإرشادية، لتوصيل الممارسات الزراعية الجيدة والحديثة للمزارعين.

5-النهوض بمحصول قصب السكر من خلال انشاء محطات انتاج شتلات قصب السكر ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، للنهوض بقصب السكر والتوسع فى زراعته بنظام الشتلات واستخدام أفضل أساليب الرى الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردود اقتصادى ايجابي للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم.

6- المتابعة المستمرة لملف التعديات على الأراضي الزراعية، والمرور الدائم على الأحواض، وإزالة أى حالة تعد في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعديين، وعدم التهاون مع أى متعدى، باعتبار الحفاظ على الرقعة الزراعية أمن قومى.