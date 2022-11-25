شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. الاختبارات ورقية والتصحيح إلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ورقيا فى المدارس بلجان مؤمنة، وفق نظام البابل شيت، حيث يجيب الطلاب عن الأسئلة من خلال نموذج البابل شيت، وتأتى الأسئلة فى كراسة مخصصة لها، كما يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا فى أكثر من مركز للتصحيح على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أرسلت خطابا للمديريات التعليمية، بشأن المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023 .

وأوضحت بضرورة متابعة الأعداد التي تم تسجيلها من المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023، ومقارنتها بالأعداد المستهدفة وذلك حتى تتمكن من تحقيق أكبر قدر ممكن من رغبات الندب حرصاً على راحة المرشحين، فقد تبين وجود ضعف شديد في نسبة التسجيل بالمقارنة بالأعداد المستهدفة، مما يدل على عدم تفعيل اسم مستخدم وكلمة مرور المرسلة سلفاً، والتى جعلت خصيصاً لتمكن من متابعة عملية التسجيل والتي تساهم بشكل كبير في نجاح تلك المنظومة التى تسعى فيها جميعاً بقدر الإمكان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .

وأضافت الوزارة أنه سيتم عرض معدلات تسجيل كل مديرية على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لمعرفة مدى تفعيل اسم مستخدم / وكلمة مرور)، مؤكدة أنه سوف تتم مساءلة كل من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الميعاد المحدد، مع العلم أنه في حالة غلق الموقع الإلكتروني الخاص بتحديث البيانات وطباعة استمارة الترشيح للأعمال سالفة الذكر لن يتم الالتفات إلى أى استمارة يدوية .

وأكدت وزارة التعليم أن تحديث وتسجيل البيانات لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية فقط بل تنطيق أيضا على العاملين بالمديرية ما دامت تتوافر فيهم الشروط، ويتم التنبيه على كافة المستهدفين أن اختيار الرغبات هذا العام يقتصر على المحافظات التابعة لكل قطاع.