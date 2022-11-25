شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق قافلة طبية على مدار يومين للكشف المجانى على المواطنين بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، اليوم قافلة علاجية شاملة لخدمة أهالي مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى؛ لتوفير أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، وتفعيل دور المبادرة فى تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.

وتشمل القافلة تخصصات (العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية) وفريق تمريض وفنيين؛ وذلك للكشف على المواطنين على نفقة الدولة مع صرف الأدوية اللازمة للمرضى بالمجان، وتحويل الحالات المرضية التى بحاجة للتدخل إلى المستشفيات لتلقى الرعاية المناسبة.

وأوضح محافظ الجيزة أن القافلة تستقبل المواطنين اعتباراً من الساعة الـ9 صباحاً وحتى الـ3 عصراً، حتى غدا الجمعة الموافق 25 نوفمبر، موجهًا رئيس مركز الواحات بمتابعة سير عمل القافلة وتوفير كل التسهيلات والتيسيرات لتحقيق الاستفادة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالجيزة والهيئة العامة للتأمين الصحى.

وأشار أن محافظة الجيزة ترحب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والجامعات لتنظيم قوافل علاجية للقرى الأكثر احتياجا وتوفير الخدمات الصحية وتحويل الحالات المرضية التى بحاجة للتدخل إلى المستشفيات لتلقى الرعاية المناسبة، وذلك فى إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تحظى بمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء منسق عام القافلة، إلى أنه سيتم توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية على نفقة مجلس الوزراء من خلال مركز العلاج الطبيعى والتأهيل التابع للقوات المسلحة.