شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافى فى مساجد 7 محافظات بدءًا من الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم وزارة الأوقاف، الأسبوع الثقافى، فى مساجد 7 محافظات في وقت واحد وهى: "الجيزة، بنى سويف، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان، الوادى الجديد، السويس"، ضمن الدور التثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، ومن المقرر أن يستمر الأسبوع الثقافى حتى الأربعاء 30 نوفمبر الجارى.

وتُعقد محاضرات الأسبوع الثقافى بعد صلاة العشاء مباشرة، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين .

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”، إنه سعيد جدًا بما وصفه بـ"عودة الناس القوية إلى حضن الدعوة الوسطية بالمساجد"، والالتفاف حول علماء وزارة الأوقاف، لافتا إلى أن المساجد عادت بقوة لدورها التثقيفى والتنويرى، سواء من خلال الخطب المنبرية أو من خلال الدروس الدينية والأسابيع الدعوية والثقافية ومقارئ كبار قراء القرآن الكريم، والأمسيات الدينية ومجالس الإقراء ومجالس الإفتاء على يد كبار العلماء ومجالس الفقه والحديث والدروس المنهجية.

ومن بين الأنشطة الدعوية المتميزة التى أطلقتها الوزارة فى المساجد البرنامج التثقيفى للطفل، والمنبر الثابت "بالتعاون مع الأزهر الشريف"، والأمسيات الابتهالية، والقوافل الدعوية وخاصة قوافل الواعظات التى تجوب القرى والمحافظات".