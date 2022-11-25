شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط الأرثوذكس يبدأون اليوم صوم الميلاد المجيد لمدة 43 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد اليوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر 2022، ويستمر لمدة 43 يومًا على أن ينتهى ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بينما الكاثوليكية فتبدأ صوم الميلاد فى الـ9 من ديسمبر ويستمر لمدة 15 يومًا.

ويعتبر"صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيوانى.

ويتناول الأقباط فيه الأطعمة النباتية، ويمتنعون تمامًا عن أكل اللحوم، ويُسمح فيه بأكل السمك كل أيام الأسبوع ما عدا يومي الأربعاء والجمعة، وأيضًا البرمون؛ وهو الذي يسبق عيد الميلاد مباشرة.

وتعود مدة الصوم 43 يومًا بحسب الاعتقاد المسيحي، إلى الأربعين يومًا التي صامها موسى النبى كى يتسلم الشريعة، أضيف إليها ثلاثة أيام التي صامها الأنبا ابرآم بن زرعه السرياني (975-978) البطريرك 62 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والشعب القبطي معه قبل معجزة نقل جبل المقطم، فصار صوم الميلاد في الكنيسة القبطية 43 يومًا.