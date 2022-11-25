شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الإغلاق الجزئى بمحور صفط اللبن اتجاه الدائرى لإنشاء محور الفريق عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إدارة المرور، منذ قليل، فى إجراء عملية غلق جزئى بمحور صفط اللبن بالاتجاه القادم من شارع ثروت اتجاه الطريق الدائرى، لمدة 5 أيام تبدأ 12 صباح اليوم الجمعة، لتركيب الكمر المعدنى الخاص بمحور الفريق كمال عامر، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى إنه فى ضوء استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع الفريق كمال عامر، وللانتهاء من تركيب الكمر المعدني الخاص به في تقاطعه مع محور صفط اللبن تحديدا بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق، والتى تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت اتجاه الطريق الدائرى عن طريق محور صفط اللبن سيتم استقطاع حارة مرورية من محور صفط اللبن في الموقع المشار إليه، نظرا لوقوف معدَّة من الحجم الكبير "ونش رفع عملاق"، وذلك لمدة 5 أيام ابتداء من صباح اليوم الجمعة الموافق 25/11/2022 حتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 29/11/2022، على أن تكون فترة الغلق الكلى والأعمال من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 5 صباحا فقط .

ولفت المصدر إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الامن الصناعى من (الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية) اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتيسير الحركة المرورية.