شكرا لقرائتكم خبر عن لو ده طريقك خلى بالك.. شاهد الرسم التوضيحى لغلق مطلع دائرى المنيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة تفاصيل عملية الغلق الكلى لمطلع الطريق الدائرى "القوس الشرقي" المنيب، للقادم من مناطق شبرامنت بطريق المريوطية والمؤدى إلى الطريق الدائرى اتجاه مناطق المنيب، في رسم توضيحي للسائقين، للتوجه إلى الطرق البديلة، حتى انتهاء أعمال توسعة الطريق الدائرى.

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان لها، أن الغلق سيتم اعتباراً من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة الموافق 25/11/2022، على أن تكون مواعيد الأعمال على مدار 24 ساعة حتى انتهاء الأعمال، وذلك في ضوء استكمال أعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة المحصورة بين طريق الأوتوستراد وحتى طريق المنصورية ضمن المشروعات القومية للطرق.

وأوضحت المحافظة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

- حركة المركبات القادمة من مناطق شبرامنت بطريق المريوطية وترغب بالصعود أعلى الطريق الدائرى اتجاه مناطق المنيب، ستقوم باستكمال السير بطريق المريوطية ثم الدوران والعودة مرة أخرى بطريق المريوطية عن طريق كوبري البطران، واستكمال السير بطريق المريوطية حتى مطلع الطريق الدائرى للاتجاه المؤدى إلى مناطق المنيب .



موقع غلق الطريق



موقع الغلق



موقع واتجاه الغلق