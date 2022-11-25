شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الصحة": التبرع بالأعضاء فى مصر يتم من أحياء وليس موتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن قانون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة صدر من مجلس النواب بعد موافقة كل الجهات الدينية والقانونية والتشريعية في عام 2010، واللائحة التنفيذية للقانون صدرت في عام 2011.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال برنامج مانشيت، المذاع على قناة سى بى سى، أن العالم كله تصل نسب زراعة الأعضاء من حديثى الوفاة نسبة 90% أمام 10% من متبرع حي، بينما ما زالنا فى مصر 100% لزراعة الأعضاء من متبرع حي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك تحركات كبيرة من وزارة الصحة ولجنة الصحة البرلمان وعلماء مصر والمهتمين والمدركين لأهمية زراعة الأعضاء، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تشهد التبرع للأعضاء من نفس المحافظة، وعندما ينتشر الموضوع ويصبح أكثر سهولة سينتقل الموضوع بين المحافظات.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: فوجئنا بحجم الاستجابة من المواطنين ومن الأشخاص المؤثرين فى المجتمع فاق التوقع بكثير بشأن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وتوثيق رغبتهم، ويؤكد أن الشعب المصرى لديه من الوعى والإدراك الكثير.