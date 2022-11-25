شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. وشركة الصرف ترفع درجة الطوارئ (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الإسكندرية هطول أمطار متوسطة علي مناطق متفرقة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد التي أعلنت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تزداد إلي رعدية بنسبة 50% علي عروس البحر المتوسط.

ومن جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، رفع حالة الطوارئ بناءً على توقعات هيئة الأرصاد بهطول أمطار، تبدأ خفيفة نهارًا وتكون متوسطة ورعدية مساءًَ.

وقال اللواء محمود نافع، إن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تتمركز 122 سيارة و30 معدة وبدالة بكل المناطق الساخنة بالمحافظة، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار تنتج عن حالة الطقس.

وأشار رئيس شركة الصرف الصحي إلى أنه تم توقف الإجازات و بدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة، وتستمر أعمال التطهير الشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.