شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 25/11/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:57 ص
موعد صلاة الظهر 11:42 ص
موعد صلاة العصر 37: 2
موعد صلاة المغرب 4:57 م
موعد صلاة العشاء 6:18
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:04 ص
موعد صلاة الظهر 11:47
موعد صلاة العصر 2:39
موعد صلاة المغرب 4:59 م
موعد صلاة العشاء 6:21 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:54
موعد صلاة الظهر 11:38 م
موعد صلاة العصر 2:32 م
موعد صلاة المغرب 4:52 م
موعد صلاة العشاء 6:13 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:43
وقت صلاة الظهر 11:30
موعد صلاة العصر 2:28 م
وقت صلاة المغرب 4:50 م
وقت صلاة العشاء 6:08 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:46 ص
موعد صلاة الظهر 11:36 ص
موعد صلاة العصر 39: 2
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:17