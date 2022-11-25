شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزراعة: بحيرة البردويل أحد أنقى البحيرات وأسماكها فاخرة يتم تصديرها للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه يتم حاليا العمل على تطوير البحيرات المصرية بالكامل مثل المنزلة والبرلس وكل البحيرات تم العمل على رفع كفاءتها الإنتاجية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال تصريحاته ببرنامج التاسعة على القناة الأولى، أن بحيرة البردويل أحد أنقى البحيرات وأسماكها يتم تصديرها للخارج حيث تكون أسماك فاخرة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه يتم حاليا العمل على تطوير بحيرة البردويل، و عمل قناة اشعاعية لزيادة فرص الإنتاجية للبحيرة وهذا يعود بمزيد من الإنتاج والتطوير، بجانب وتنظيم عمليات الصيد بها من خلال تطوير المراسى كى يجد الصيادين فرص إنتاجية ويساهم في تحسين إنتاجهم .