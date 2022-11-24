شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قائمة أسماء الـ30 مفرج عنهم فى العفو الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، قائمة أسماء الـ30 مفرج عنهم، اليوم في إطار أعمال اللجنة.

وكان طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أكد في تصريحات أن أعضاء اللجنة يعملون حاليًا على إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالإفراج عن 30 شخصا جديدا من المحبوسين بالتنسيق مع الجهات المعنية، معربًا عن أمله أن تنتهي كل الإجراءات بسرعة للإفراج عن الدفعة الجديدة.

وأشار إلى أن الإعلان عن الأرقام الدقيقة والنهائية لعدد المفرج عنهم الفترة الأخيرة سيتم فى وقت لاحق، بالإضافة إلى الحالات التى تم دمجها مجتمعيًا، موضحا أنهم يعملون على الإفراج عن المحبوسين وأيضا دمجهم في المجتمع.



