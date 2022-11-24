شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ننتج 3.6 مليون طن أرز تكفي استهلاك المصريين ويتبقى 400 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عدم وجود أزمة في الأرز حيث يوجد مليون ونصف مليون فدان مزروعة أرز، وتنتج على الأقل 5 ملايين طن أرز شعير يخرج منها 3.6 مليون طن أرز أبيض

وأوضح عبد المنعم خليل، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الشعب المصري بالكامل يستهلك 3.2 مليون طن أرز مما يعني وجود فائض 400 ألف طن أرز، مؤكدا أن هناك تجار أردوا افتعال أزمة بإخفاء الأرز، بينما الأرز في التموين يباع بـ10.5 والأرز في المجمعات الاستهلاكية بـ13 و14 جنيه.

وأشار، إلى أن أخطر ثلاث سلع في مصر هم القمح والذرة الصفراء والزيت، قائلا: "القمح لان استهلاكنا كبير فيه والذرة الصفراء استهلاكنا فيها كبيرة والزيوت لأننا نستورد 97% من الزيوت وننتج 3% وبالتالي الظروف خارجية هي سبب الأزمة ورغم ذلك عندنا زيت يكفي 6 شهور والمخزون امن".