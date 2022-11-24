شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تطلق منصة إلكترونية لميكنة إجراءات الإفراج عن تشغيلات المستحضرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية، انطلاق المنصة الإلكترونية لميكنة خدمات الإفراج عن التشغيلات، وذلك في إطار جهود الهيئة للوصول إلى مستوى النضج الرابع لمنظمة الصحة العالمية.

وتعمل المنصة على تيسير خدمات الإفراج عن التشغيلات للمستحضرات الحيوية من خطوات استيفاء ومتابعة كافة الطلبات المقدمة من الشركات للإفراج عن تشغيلات المستحضرات الحيوية لضمان وصول المستحضرات إلى المواطن في أسرع وقت.

وشارك أ.د أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية في مراسم الإطلاق، وخلال كلمته، أكد على أهمية الشراكة المستمرة والمثمرة مع مختلف الشركات والمؤسسات لدعم قطاع الدواء في مصر للارتقاء بالخدمات المقدمة من خلال دعم التحول الرقمي لضمان سرعة وصول دواء آمن وفعال وذو جودة عالية للمواطن المصري.

وتم بالتزامن مع انطلاق المنصة، عقد ورشة عمل تدريبية لعدد من ممثلي الشركات وصناع الدواء، للتعريف بإستخدام المنصة الإلكترونية وربطها بإدارة التفتيش على المستحضرات الحيوية، وكذلك تقديم شرح نظري لجميع المسارات الموجودة بالمنصة الخاصة بالإفراج عن تشغيلات المستحضرات الحيوية وربطها بمسار التفتيش وتطبيق عملي للمنصة الإلكترونية.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الجهود الهادفة لتحقيق أهداف المنظومة الصحية المصرية كجزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030.