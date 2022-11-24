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صور المفرج عنهم الـ 30 بعد إعلان لجنة العفو الرئاسى إخلاء سبيلهم

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القاهرة - سامية سيد - نشر طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي أول صور لمجموعة الـ 30 المفرج عنهم اليوم، في إطار أعمال اللجنة، حيث أبدى المفرج عنهم وذووهم فرحة غامرة بالإفراج.

وكان طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، قد أكد في تصريحات أن أعضاء اللجنة يعملون حاليا على إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالإفراج عن 30 شخصا جديدا من المحبوسين بالتنسيق مع الجهات المعنية، معربا عن أمله أن تنتهي كل الإجراءات بسرعة للإفراج عن الدفعة الجديدة.

وأشار إلى أن الإعلان عن الأرقام الدقيقة والنهائية لعدد المفرج عنهم الفترة الأخيرة سيتم فى وقت لاحق، بالإضافة إلى الحالات التى تم دمجها مجتمعيا، موضحا أنهم يعملون على الإفراج عن المحبوسين وأيضا دمجهم في المجتمع

 

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فرحة المفرج عنهم

 

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عناق وفرحة بعد الإفراج

 

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مفرج عنه ووالدته

 

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إخلاء سبيل 30 

 

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فرحة المفرج عنهم

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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