شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إسرائيلي يحذر من نشوب انتفاضة فلسطينية ثالثة ليس لها مثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الرئيس السابق لهيئة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلى الجنرال تامير هيمان، اليوم الخميس، من احتمالية نشوب انتفاضة فلسطينية ثالثة في ظل الظروف التي تزيد من احتمالات نشوبها، مشيرا إلى أن الانتفاضة الثالثة ستكون ذات مميزة لم يسبق لها مثيل.

وشدد هيمان بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن مؤشرات "الانتفاضة الثالثة" تظهر للأعين ومن غير الممكن تفويتها، موضحا أن حملة عسكرية إسرائيلية في منطقة الضفة الغربية ستؤدي إلى تقصير الطريق التي ستقود بالتالي إلى مواجهة عسكرية لا يريدها أحد.

وأشار إلى أن "الساحة الفلسطينية تزداد سخونة كثيرا وأكثر مما يتصوره السواد الأعظم من الجمهور"، داعيا إلى التعامل مع العمليات التي وقعت في القدس، وكذلك عملية اختطاف تيران الفرو على أنها مؤشرات تدل على احتمال انفجار هائل للأوضاع في المدى المتوسط".