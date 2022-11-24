شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الحضرية لليوم السابع: انتهاء تطوير مشروع تلال الفسطاط نهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، لـ"تليفزيون الخليج 365" مع الزميلة هند مختار، مسئول ملف مجلس الوزراء، أن تطوير مشروع تلال الفسطاط يتم على 500 فدان بتكلفة 6 مليارات جنيه، وسيتم الانتهاء من المشروع نهاية ديسمبر 2023، مؤكدا أن المشروع سيكون من ضمن المشروعات التي نستطيع أن "نتباهى" بها على مستوى العالم.

وحول تفاصيل موافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية ، على إجراءات التسعير والطرح وآلياته لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية (سكن لكلِ المصريين)، قال المهندس خالد صديق، إنه سيتم في طرح نسبة لا تزيد على 5% من إجمالي الوحدات، وسيتم الطرح بمحافظات "المنوفية – المنصورة – قنا – سوهاج – المنيا – الفيوم – السويس – كفر الشيخ – دمياط"

وتابع أن مهام صندوق التنمية الحضرية توسعت بعد تغيير اسمه من صندوق تطوير العشوائيات لصندوق التنمية الحضرية.