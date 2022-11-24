شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة طفلة عمرها عامان بعد اختراق آلة حادة للرئة فى الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق طبي بمستشفي الأحرار التعليمي بالزقازيق فى إنقاذ حياة طفلة عمرها أقل من عامين، إثر سقوطها على آلة حادة اخترقت صدرها، ما أدى إلى تهتك بالرئة وقطع أحد الشرايين.

وأكدت مستشفي الأحرار في بيان، أنه وصل لقسم الطوارئ طفلة مصابة بجرح بالصدر، وبعد الفحص الطبي عليها تبين أنها تعانى من جرح صدرى 10سم ، وفتق رئوى وقطع بالشريان الضلعي الأيمن نتيجة سقوطها على آلة حادة.

وعلى الفور تم عمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة والعروض تم دخولها عمليات الطوارئ وعمل استكشاف صدرى وعمل رد الفتق الرئوى ورتق للشريان الضلعي وغلق الجرح الصدرى بنجاح، وتم خروج الطفلة ونقلها لعناية الأطفال للمتابعة وحالتها حاليا مستقرة.

وأعربت جيهان عامر مدير المستشفي عن شكرها للفريق الطبى، بقسم جراحة القلب والصدر وعناية الأطفال وأطباء التخدير وتمريض العمليات والقسم والعناية، وهم الدكتور إبراهيم عفيفى أخصائى جراحة القلب والصدر، والأطباء إبراهيم الأزهرى جراحة عامة، ومينا ميخائيل، ورانيا سمير أخصائي تخدير، وأمير عبداللطيف تخدير، ومحمد عمر تمريض عمليات الطوارئ، ومحمد عدايل تمريض عمليات قلب وصدر.