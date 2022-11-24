شكرا لقرائتكم خبر عن المطران جورج شيحان: لبنان مهد ثقافة عريقة وإحدى منارات البحر المتوسط .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الأن أبروشية القاهرة المارونية، برئاسة المطران جورج شيحان رئيس أساقفتها والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائر الرسولى على شمال إفريقيا، بعيد استقلال لبنان، برعاية السفير علي الحلبي سفير لبنان بمصر، بكاتدرائية القديس يوسف بالظاهر.

وبدأت الاحتفالية بالقداس الإلهى تلاها أمسية فنية فى حب لبنان، تتضمن أغانى وأناشيد وطنية لجوقة القديس يوسف وبمشاركة المرنمة منال نعمة بقيادة الخورج جورج

وقال المطران جورج شيحان مطران أبروشية القاهرة إن لبنان بلد مهد ثقافة عريقة وإحدى منارات البحر الأبيض المتوسط فالأرض اللبنانية لها تقاليد متعددة سواء كانوا مسيحيون أو مسلمون فهذه الجماعات المختلفة ثروة للبلد، وعلينا أن نعمل معا ونتضامن من أجل رفعتها.

وتابع المطران خلال كلمته أن لبنان موجود بالتاريخ منذ ألاف السنين وعلينا العمل على بناءه وعلينا أن نقبل الأخر كما هو واجتماع اليوم للتعبير عن محبة لبنان.

وشارك فى الحفل عدد من الشخصيات العامة والسياسيين والسفراء، وعدد من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات، وأبناء الأبرشية، ومحبي لبنان.