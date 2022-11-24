شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف التحويلات المرورية بعد إغلاق مطلع الدائرى بالمنيب للتوسعة بدءا من الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق إدارة المرور، كليا مطلع الطريق الدائري " القوس الشرقي " المنيب" للقادم من مناطق شبرامنت بطريق المريوطية، والمؤدي إلي الطريق الدائري اتجاه مناطق المنيب، اعتباراً من الساعة 12منتصف هذه الليلة، وذلك ضمن مشروع توسعة الطريق الدائرى، وحتى انتهاء الأعمال، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتاعة حركة السيارات.

ولفت مصدر أمنى، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الأتية:-

- حركة المركبات القادمة من مناطق شبرامنت بطريق المريوطية، وترغب بالصعود أعلي الطريق الدائري، اتجاه مناطق المنيب، ستقوم باستكمال السير بطريق المريوطية، ثم الدوران، والعودة مرة أخري بطريق المريوطية عن طريق كوبري البطران، واستكمال السير بطريق المريوطية حتي مطلع الطريق الدائري للاتجاه المؤدي إلي مناطق المنيب .

وقال المصدر، إن تلك الأعمال في ضوء استكمال أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بالمسافة المحصورة بين طريق الأوتوستراد، وحتي طريق المنصورية ضمن المشروعات القومية للطرق، ستقوم الشركة المنفذة لأعمال توسعة مطلع الطريق الدائري "القوس الشرقي المنيب"، للقادم من مناطق شبرامنت بطريق المريوطية، والمؤدي إلي الطريق الدائري "القوس الشرقي"، اتجاه مناطق المنيب.

وسيتم إجراء غلق كلي لمطلع الطريق الدائري المشار اليه وذلك أبتداء من الساعة 12 صباح غدِ الجمعة الموافق 25/11/2022علي أن تكون مواعيد الأعمال علي مدار 24 ساعة حتي انتهاء الأعمال .

أوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، وممثلي هيئة الطرق والكباري، قامت بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية، والمخاريط والإضاءة اللازمة، بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وكذا تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم .