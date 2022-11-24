شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أورام بالسودان: نتمنى تطبيق المبادرات الرئاسية المصرية فى السودان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور دفع الله أبو إدريس أستاذ علاج الأورام بجامعة الجزيرة، ومدير عام المجلس القومى للأورام بالسودان، خلال مؤتمر قسم علاج الأورام والطب النووى المنعقد حاليا بمكتبة الإسكندرية، إن المبادرات الرئاسية المصرية حققت نجاحات كبيرة فى مجال صحة المرأة، وعلاج فيروس سى ونأمل تطبيق مثل هذه المبادرات فى السودان.

وقال، إنه تم مناقشة عدد من موضوعات الأورام خلال المؤتمر، واستخدام العلاج الاشعاعى فى علاج الأورام مثل البروستاتا وأورام الثدى والمبيض والكلى، موضحا أن هناك تعاون مستمر بين مصر والسودان، مؤكدا، إن معظم الأساتذة المصريين يحاضرون فى السودان ويمتحنوا الطلبة، ولدينا طلبة سودانيين يتعلمون بالجامعات المصرية، مثل الإسكندرية والزقازيق.

وأكد إن هناك تعاون مستمر بين مصر والسودان، موضحا إنه رغم إن سرطان الثدى هو الأول فى السيدات، ولكن برامج المسح غير منتظمة، موضحا أننا نعتمد على التوعية أكثر من المسح الطبى، مضيفا انه تم إدخال تطعيم فيروس بى للأطفال فى السودان.

من جانبه، قال الدكتور يسرى رستم أستاذ ورئيس قسم علاج الاورام والطب النووى بطب الإسكندرية، أن المؤتمر يعقد على مدى 3 أيام ، في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر، بمكتبة الإسكندرية بحضور كل من الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال عميد كلية الطب بمشاركة عدد من خبراء علاج الأورام في العالم، ووفد من الجمعية الأمريكيه للعلاج الاشعاعي برئاسة الدكتور تامر رفعت رئيس قسم العلاج الاشعاعي بجامعة ليولا بشيكاغو، ومن اوروبا و السودان و الاردن والسعودية، و تضمن المؤتمر 36 جلسة علمية ناقشت كل ما هو جديد في علاج الأورام بأحدث التقنيات العلاجية بالإشعاع، وأيضا العلاجات المناعية و الموجهة الجديدة و كل ما يخص الجديد في جراحات الأورام و وطرق التشخيص بالأشعة التشخيصية والتشخيص الباثولوجي للأورام وكذلك تم عمل ندوات تخصصية للصيدلة الإكلينيكية والخدمات التمريضية لمرضي الأورام.