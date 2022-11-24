شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى فلسطين يبحث مع وزيرة السياحة الفلسطينية آفاق التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رولا معايعة وسفير مصر لدى فلسطين إيهاب سليمان، الخميس، آفاق التعاون الثنائي في المجال السياحي.

وأكدت الوزيرة الفلسطينية، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في بيت لحم، أهمية العلاقات الفلسطينية المصرية، والتي تترجم من خلال الدور المحوري لجمهورية مصر العربية بدعم فلسطين والقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.

وتحدثت عن أهمية ما تمتلكه فلسطين من كنوز ومقتنيات أثرية، تؤهلها لتكون الوجهة السياحية الفريدة على مستوى العالم، مؤكدة تطلعها لمزيد من العمل المشترك لزيادة أعداد الوفود السياحية المصرية القادمة إلى فلسطين، من خلال زيادة التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيره المصري.

وتطرقت "معايعة" للخطة التسويقية السياحية التي تنتهجها فلسطين للترويج للقطاع السياحي، من خلال استخدام أفضل وأحدث الأساليب التكنولوجية في مجال التسويق السياحي، وفتح أسواق جديدة، وتذليل العقبات أمام القطاع السياحي الفلسطيني، والمشاركة في الفعاليات السياحية الدولية لرفع اسم فلسطين عاليا، مؤكدة ضرورة التحضير لاتفاقيات مشتركة في مجالي السياحة والحفاظ على التراث الثقافي.

من جانبه، أكد السفير المصرى لدى فلسطين الجاهزية الكاملة لرفع مستوى التعاون في المجال السياحي، لإنتاج برامج سياحية مشتركة تجمع بين البلدين.

كما جرى، خلال اللقاء، البحث في سبل تطوير قطاع المتاحف الفلسطيني، من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، بالإضافة للتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر وزراء السياحة العرب المزمع عقده في القاهرة.