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وفاة شقيق الإعلامى يسرى الفخرانى بعد صراع طويل مع المرض

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القاهرة - سامية سيد - أعلن يسرى الفخرانى رئيس المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفاة شقيقه، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك على صفحته على موقع "فيس بوك".

وكتب يسرى الفخرانى ناعيًا أخاه: "اختار المولى سبحانه وتعالى أخى رشاد إلى رحمته، توفى بعد رحلة مرض صعبة تاركًا لي ذكريات طفولة جميلة ورائعة" .

 

وطلب من متابعيه الدعاء لأخيه قائلا: "أرجو أن تدعوا له بالرحمة والمغفرة وأن يرزقه الله جنة العلا ويسعده فى جواره فقد كان طيب القلب وصاحب خير وواجب ".

وتابع: "حزنى عليه يوجع قلبي ولا أملك إلا حول الله وقوته ودعوات من روحي أن يطيب الله ثراه ويجعل ليلته ملائكية بيضاء هانئة فى رعاية الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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