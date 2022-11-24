شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الإعلامى يسرى الفخرانى بعد صراع طويل مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن يسرى الفخرانى رئيس المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفاة شقيقه، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك على صفحته على موقع "فيس بوك".

وكتب يسرى الفخرانى ناعيًا أخاه: "اختار المولى سبحانه وتعالى أخى رشاد إلى رحمته، توفى بعد رحلة مرض صعبة تاركًا لي ذكريات طفولة جميلة ورائعة" .

وطلب من متابعيه الدعاء لأخيه قائلا: "أرجو أن تدعوا له بالرحمة والمغفرة وأن يرزقه الله جنة العلا ويسعده فى جواره فقد كان طيب القلب وصاحب خير وواجب ".

وتابع: "حزنى عليه يوجع قلبي ولا أملك إلا حول الله وقوته ودعوات من روحي أن يطيب الله ثراه ويجعل ليلته ملائكية بيضاء هانئة فى رعاية الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".