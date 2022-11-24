شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق ومنتجعات البارون: قمة المناخ أفضل ترويج للسياحة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد شريف شاهين -رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق ومنتجعات البارون في مصر- بما حققته قمة المناخ COP27 على كافة الأصعدة وتأثيرها الإيجابي على صناعة السياحة في مصر.

وقال إن انعقاد القمة في مدينة شرم الشيخ يعتبر أفضل ترويج للسياحة في مصر بشكل عام ولمدينة شرم الشيخ بشكل خاص، خاصة وأنه جاء ف يتوقيت دخول موسم السياحة الشتوية، حيث حضر القمة الآلاف من المشاركين من مختلف دول العام، والاف الصحفيين ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية، وتصدرت مدينة شرم الشيخ الأخبار العالمية خلال شهر نوفمبر، بالإضافة إلى الانطباعات الإيجابية التي شهدها الحاضرين من زعماء ورؤساء وقادة الدول المشتركة في القمة وممثلي المنظمات الاقليمية والدولية والمجتمع المدني وكافة المعنيين بقضايا المناخ. ولقد جاء هذا النجاح نتيجة لجهود عديدة قامت بها كافة الجهات الحكومية المصرية بناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء وذكية.

ولقد تشرفت مجموعة فنادق ومنتجعات البارون شرم الشيخ باستضافة العديد من رؤساء الدول و رؤساء الوزارات والسفراء، بالإضافة إلى رؤساء أكبر الشركات العالمية وصناع القرار في العالم و ذلك خلال فعاليات قمة المناخ COP27.

هذا بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات واجتماعات رفيعة المستوى على هامش القمة من أبرزها اجتماعات لعدد من رؤساء الدول الأفريقية بفندق ومنتجع البارون شرم الشيخ واجتماع الاتحاد البرلماني الدولي الذي أقيم بفندق البارون بالم.

ومن ضمن ضيوف فندق ومنتجع بارون شرم الشيخ خلال القمة العالمية الرئيس الكيني ويليام ساموي روتو، والرئيس الرواندي بول كاجام، ورئيسة دولة تنزانيا سامية سولوحو حسن والرئيس البوروندي ايفارست ندايشيمي وعقيلته، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يوسف المنفي. بالإضافة إلى جون كيري ممثل الرئيس الأمريكي لشئون المناخ وسيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ. ولقد أشاد جميع الضيوف والحضور بالخدمات المتميزة التي قدمتها فنادق البارون لنزلائها وضيوفها الكرام على مدار فترة المؤتمر والتي عكست مستوى الضيافة ووسائل الراحة والرفاهية ذات المعايير والجودة العالمية التي يتمتع بها فنادق البارون بما يعكس مدي خبرتهم التي تتجاوز 43 عاماً في مجال الفندقة.

وتعتبر مجموعة فنادق ومنتجعات البارون أحد أهم المنشآت السياحية في مدينة شرم الشيخ، لما تتميز به من فخامة واحترافية الخدمة التي توفرها للنزلاء بالاضافة الي موقع الفنادق الحيوي وإطلالاتهم الخلابة علي شاطئ البحر الأحمر.