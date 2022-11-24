شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يلتقى عددا من الأطباء المصريين العاملين فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، عددا من الأطباء المصريين العاملين فى سلطنة عمان، وذلك على هامش المؤتمر الوزارى الثالث، المنعقد فى العاصمة العمانية «مسقط» حول مقاومة مضادات الميكروبات.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى طلبات الأطباء المصريين العاملين في سلطنة عمان، مؤكدا دعمه الكامل لهم والعمل على تذليل أي عقبات تواجه عملهم.