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وزير الصحة يلتقى عددا من الأطباء المصريين العاملين فى سلطنة عمان

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القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، عددا من الأطباء المصريين العاملين فى سلطنة عمان، وذلك على هامش المؤتمر الوزارى الثالث، المنعقد فى العاصمة العمانية «مسقط» حول مقاومة مضادات الميكروبات.

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى طلبات الأطباء المصريين العاملين في سلطنة عمان، مؤكدا دعمه الكامل لهم والعمل على تذليل أي عقبات تواجه عملهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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