شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير محافظ الجيزة يتفقد السوق الحضارى الجديد بالعياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد محمد نور الدين السكرتير العام المساعد لمحافظ الجيزة، اليوم الخميس، فى جولة ميدانية بمراكز ومدن الحوامدية والعياط، أعمال النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية القروية بالمراكز والمدن.

وتأكد السكرتير العام، خلال الجولة، من حسن سير العمل ومدى الإلتزام بأداء الأعمال اليومية والحالة العامة للشوارع من أعمال تجريد ورفع كفاءة، وتفعيل منظومة الجمع السكنى وجهود رفع الإشغالات إلى جانب تفقد منطقة المعدية بمدينة الحوامدية والسوق الحضاري الجديد الجاري إنشاؤه بمركز العياط؛ لخدمه المواطنين، وذلك بحضور اللواء كمال عزت رئيس مدينة الحوامدية، ومحمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط.