شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المستهلك" يعلن عن حملة استدعاء لسيارات سيات لتغيير مفجر الوسائد الهوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة "كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار - وكيل سيات فى مصر" عن حملة استدعاء لسيارات "سيات" وذلك لفحص وتغيير مفجر الوسائد الهوائية إذا لزم الأمر.

يأتى ذلك فى إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين دائما كإجراء وقائى ولمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 《 19178》 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .