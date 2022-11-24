شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الأعضاء.. أمل جديد وصدقة جارية.. غدا فى «الخليج 365» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها"ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".. زراعة الأعضاء.. أمل جديد وصدقة جارية.

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