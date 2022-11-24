شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نستهدف إنتاج 42% من الطاقة بالاعتماد على مصادر متجددة بحلول 2035 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن المملكة المتحدة تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر، لافتًا إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية والتاريخية القوية بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية اتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة "اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية" والتى دخلت حيز التنفيذ بدءًا من الأول يناير 2021 عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، فى كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال عشاء عمل نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA برئاسة المهندس خالد نصير، أن مصر تستهدف إنتاج 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية مخرجات قمة COP27 والتى عقدت فى شرم الشيخ، وأبرزها إنشاء صندوق لتعويض "الخسائر والأضرار" التى تتكبدها الدول النامية جراء التغير المناخى، لافتًا إلى أهمية الاتفاقيات التى تم توقيها خلال القمة فى دعم المشروعات الصديقة للبيئة وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

حضر اللقاء السفير البريطانى بالقاهرة، جاريث بايلى، وحشد كبير من قادة الأعمال ورؤساء البنوك وقيادات قطاعات اقتصادية عدة.



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