شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. لجنة العفو الرئاسى تعلن الإفراج عن دفعة جديدة تضم 30 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكد طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أنه ‏جار التنسيق على استقبال دفعة جديدة من 30 شخصا من المُفرج عنهم بقرار من النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا.

وكان طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، قال من قبل إن اللجنة تستمر في عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مضيفا أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.

وأكد الخولى على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار. الرئيس السيسي يوجه ببدء تطوير بحيرة البردويل لإنتاج 11 ألف طن أسماك سنويا

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة نشاط هيئة قناة السويس.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل فى اطار مبادرة "سيناء البردويل" التى تساهم هيئة قناة السويس من خلالها فى جهود تنمية سيناء بالتعاون مع شركة ديمى البلجيكية، والتى تهدف إلى زيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك الفاخرة التى تشتهر بها البحيرة من 4000 طن إلى 11 ألف طن سنويًا على المدى القصير وصولًا إلى 50 ألف طن على المدى المتوسط



الرئاسة: قناة السويس الجديدة ضاعفت الإيرادات السنوية لتتجاوز 7 مليارات دولار الرئاسة: قناة السويس الجديدة ضاعفت الإيرادات السنوية لتتجاوز 7 مليارات دولار

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة نشاط هيئة قناة السويس.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن قناة السويس الجديدة التى تم افتتاحها عام 2015 أدت إلى مضاعفة إيرادات القناة السنوية لتتجاوز 7 مليارات دولار سنويًا، وكذلك عدد السفن العابرة لحوالى 70 سفينة يوميًا، وهو ما ساهم فى جهود دعم الاقتصاد الوطنى، وتوفير العملة الأجنبية.



"الداخلية" تطلق "أحوال إكسبريس" لاستخراج بطاقة الرقم القومى فى 20 دقيقة "الداخلية" تطلق "أحوال إكسبريس" لاستخراج بطاقة الرقم القومى فى 20 دقيقة

افتتح قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية المركز النموذجى "أحوال إكسبريس" بمقر ديوان القطاع بالعباسية على أحدث طراز عصرى ومزود بكافة السبل التكنولوجيا الرقمية واللوجيستية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين بواسطة أحدث الأجهزة لتصوير المواطنين وإصدار بطاقات الرقم القومى وتسليمها بشكل لحظى فى (20 دقيقة).

كما تم تجهيزه بخدمة الكول سنتر على رقمى (15340 للمواطنين – 15341 لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف") لتقديم كافة خدمات القطاع بأماكن تواجدهم وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق عدد من الحافلات (أحوال إكسبريس المتنقلة) المخصصة للمركز ومزودة بكافة التجهيزات الفنية واللوجستية للانتقال الفورى بالخدمة المطلوبة.

كما تم تزويده بالماكينة الذكية (للقيد العائلى الفورى الرقمى) بمركز القطاع النموذجى بديوان القطاع بالعباسية والمزودة بخاصية التحصل النقدى والتى يمكن للمواطن من خلالها دون تدخل عنصر بشرى استخراج القيد العائلى المميكن "إذا كان سبق له استخراجه" من خلال شاشتها التلامسية عقب تحققها من هويته ومطابقة بصمة الوجه أو أحد الأصابع وما هو مسجل عنه بقاعدة بيانات الرقم القومى البايومترية.



الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا وأمطار بكافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 17 درجة الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا وأمطار بكافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 17 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، انخفاضا فى الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن غدا الجمعة سيشهد اضطرابا بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 3 أمتار .



الحكومة تنفى إلغاء امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل الحكومة تنفى إلغاء امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل، خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإلغاء امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن امتحان شهر نوفمبر قائم كما هو لكافة صفوف النقل دون إلغاء، مُشيرةً إلى أن توزيع الدرجات في امتحانات صفوف النقل لكل مادة ستكون كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل، و10% من درجة امتحان الشهر، و 5% على المواظبة، و5% على السلوك، مُحذرةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، سيكون هناك 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد لسنوات النقل: الاختبار الأول، يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، والاختبار الثاني، يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، واختبار نهاية الفصل الدراسي، ويكون في نهاية الفصل الدراسي، ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).





غلق محور صفط اللبن جزئيا 5 أيام لتركيب كمر معدنى لمحور الفريق عامرتجرى إدارة المرور، عملية غلق جزئي بمحور صفط اللبن بالاتجاه القادم من شارع ثروت إتجاه الطريق الدائرى، لمدة 5 أيام تبدأ 12 صباح غدِ الجمعة، لتركيب الكمر المعدني الخاص بمحور الفريق كمال عامر، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، أنه في ضوء استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع الفريق كمال عامر، وللانتهاء من تركيب الكمر المعدني الخاص به في تقاطعه مع محور صفط اللبن تحديدآ بالوصلة الكائنة أعلي شارع السودان وقسم شرطة بولاق، والتى تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت إتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن سيتم استقطاع حارة مرورية من محور صفط اللبن في الموقع المشار إليه نظرآ لوقوف معده من الحجم الكبير " ونش رفع عملاق " وذلك لمدة 5 ايام ابتداء من صباح غدِ الجمعة الموافق 25/11/2022 حتي صباح يوم الثلاثاء الموافق 29/11/2022 ، علي أن تكون فترة الغلق الكلي والأعمال من الساعة 12 صباحآ حتي الساعة 5 صباحآ فقط .

ولفت المصدر، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الامن الصناعي من (الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية) اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتيسير الحركة المرورية.



رانيا المشاط لرويترز: مصر نجحت في الاتفاق على تمويلات بنحو 10 مليارات دولار رانيا المشاط لرويترز: مصر نجحت في الاتفاق على تمويلات بنحو 10 مليارات دولار

قالت وكالة "رويترز" نقلا عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر نجحت في الاتفاق على تمويلات بنحو 10 مليارات دولار، من خلال آليات تمويلية مبتكرة للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي"، تأمل في أن تصبح نموذجًا للدول النامية الأخرى لحشد التمويلات المتعلقة بالمناخ.

وأوضحت رويترز، أن التمويل من أكثر القضايا التي تثير خلافًا خلال مفاوضات المناخ حيث تطلب الدول الأقل دخلًا من الدول الغنية أن تدفع تمويلات تحد من تأثير التغيرات المناخية عليها.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، في مقابلة مع الوكالة على هامش مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، إن مصر تعمل من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ على مدار العام المقبل أن تشارك خبراتها وتجاربها في حشد التمويل المناخي، قائلة "مستعدون لتبادل الخبرات ومناقشة ما قمنا به لتكرار النماذج الناجحة في بلدان أخرى وتحفيز التمويل المناخي".

ويشمل التمويل الذي اتفقت عليه وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مبادلة ديون بقيمة 100 مليون يورو من ألمانيا، لدعم تنفيذ مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل والبيئة.

مفتى الجمهورية: الاحتكار حرام شرعاً ويجوز للسلطات تحديد عقوبة المحتكر

أكد الدكتور شوقى علام ، مفتى الجمهورية، أن الاحتكار من الأمور المحرمة شرعًا، وقد اشتملت الأحاديث النبوية على لعن المُحْتَكِر، وتوعّده بالعذاب الشديد فى الآخرة، لما يلحق بالناس من التضييق والضرر باقتصادهم واختلال أسواقهم بسببه.

ويجوز شرعًا للجهات المختصة معاقبة المحتكر، بأن تُحَدِّد ثمن السلعة التى دخلها الاحتكار، لتباع بثمنها الحقيقي، فإن رفض البائع المحتكر إلا أن يبيع بما شاء يُجبَر على بيعها، ويتمّ معاقبته بما تراه هذه الجهات المختصة مناسبًا لجُرمه، من أجل ردعه عن فعل ذلك.



الأرصاد: اضطراب بالملاحة والرياح تصل سرعتها 50 كم والأمواج ترتفع 3 أمتار الأرصاد: اضطراب بالملاحة والرياح تصل سرعتها 50 كم والأمواج ترتفع 3 أمتار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من تعرض البلاد لاضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40 : 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد من اليوم الخميس ولمدة يومين .

كما حذرت هيئة الأرصاد، من نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الخميس، انخفاضا فى الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد ، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.



أسعار الذهب ترتفع 25 جنيها وعيار 21 يسجل 1390 جنيها للمرة الأولى بالتاريخ أسعار الذهب ترتفع 25 جنيها وعيار 21 يسجل 1390 جنيها للمرة الأولى بالتاريخ

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفاعا بحوالي 25 جنيهات لتصل 1390 جنيها للجرام لعيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة بعد موجة صعود كبيرة أمس لتصل الأسعار إلي مستويات تاريخية وفيما يلي تفاصيل حركة أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 1177 جنيهات.

عيار 21 سجل 1390 جنيهات.

عيار 24 سجل 1589 جنيها.

الجنيه الذهب 11116 جنيها.