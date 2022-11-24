شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تواصل تطوير ورصف طريق برقاش الخطاطبة بطول 2كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مركز منشأة القناطر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير والمشروعات الخدمية بنطاق مراكز ومدن المحافطة.

وشملت جولة النائب، تفقد الشوارع الخلفية بمجلس المدينة، تمهيدا لبدء أعمال تطويرها ورصفها، وتفقد أعمال التطوير والرصف بطريق برقاش الخطاطبة بطول 2كم بداية من كوبري مشاه نكلا حتي طريق الملك، موجها بسرعه نهو الأعمال طبقا للمواصفات القياسية في تنفيذ جميع الأعمال.

واختتم النائب جولته الميدانية بتفقد مشروع محطة مياه الشرب بمدينة منشأة القناطر لمتابعة نسب تنفيد المشروع وإزالة أي معوقات تواجه تنفيذ الأعمال، موجها بسرعة الإنتهاء من الأعمال المنفذة بمشروع المحطة ودخولها الخدمة الفعلية في أقرب وقت.

ومن ناحية أخرى، تفقد نائب المحافظ، أعمال التوسعه والتطوير بطريق طراد النيل بمركز أوسيم بطول 2كم، تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق.

ووجه النائب بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير، مشددا بالإلتزام بخط التنظيم ونقل المرافق المتعارضة بالتنسيق مع شركات المرافق وذلك لبدء أعمال رصف الطريق لتحقيق الأنسيابية المرورية المطلوبة والقضاء علي الزحام المروري وتسهيل حركة المرور على الطريق.

رافق نائب المحافظ مسؤلي مركزي منشأة القناطر وأوسيم ومديرية الطرق والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الجيزة والشركات المنفذة للأعمال.



تطوير طرق منشأة القناطر بالجيزة



نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طريق برقاش الخطاطبة