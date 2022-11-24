شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تبدأ دورة تدريبية لمكافحة الفساد فى محافظة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بيان قالت فيه: "تواصل هيئة الرقابة الإدارية عبر ذراعها المعرفي المتمثل في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد عقد دورات تدريبية للمواطنين خارج محافظة القاهرة إيماناً منها بأن التدريب جزء أصيل من مهمتها لتحصين المجتمع بأساليب مكافحة الفساد ومحاصرته في مهده وتعزيزاً لدورها كمرجعية أساسية للتعليم والتدريب والتطوير في العلوم والمعارف والمهارات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه ليس على المستوى الوطني فحسب بل وعلى المستويين الإقليمي والدولي.

وانطلاقاً من تلك الرؤية وسعياً لتحقيق هذه الأهداف عقدت الأكاديمية الوطنية دورة تدريبية ضمت 46 مواطنا بدار مصر الإسكندرية التابع لهيئة الرقابة الإدارية استمرت أربعة أيام ، حيث تم إطلاع المتدربون على علوم ومعارف مكافحة الفساد باستخدام أحدث وسائل التعليم والتدريب من خلال منظومة تدريبية متكاملة ومتطورة وعبر تواصل مباشر وتفاعل مثمر مع نخبة مختارة من كوادر الأكاديمية.

تضمن برنامج الدورة التعريف بالفساد وأسبابه وآثاره على المجتمع والأمن القومي المصري، وأطر مكافحة الفساد بمصر كذلك الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد ، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، والتحول الرقمي والبنية المعلوماتية للدولة المصرية والحوكمة والرقابة المانعة ،واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ، وكيفية نشر قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع ،حيث أشاد المتدربون بما لمسوه من تميز في النواحي العلمية والفنية والإدارية ومتعهدين بأن يكونوا خير سفراء يحملون على عاتقهم نشر ما اكتسبوه من معرفة وإدراك بين دوائرهم الاجتماعية والوظيفية لتتسع دوائر مكافحى الفساد وتتزايد أعداد حاملى ثقافة النزاهة والشفافية.

وستواصل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد عقد مثل هذه الدورات التدريبية للمواطنين خارج محافظة القاهرة خلال الفترة المقبلة لتحقق أفضل النتائج في سبيل نشر قيم النزاهة والشفافية بين فئات المجتمع".