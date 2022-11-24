شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيد ورفع كفاءة الطرق بمركز الواحات البحرية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، الانتهاء من تمهيد وتوسعة طريق مستشفى الواحات البحرية، وشارع الأرصاد وطريق الوحدة البيطرية بمركز الواحات البحرية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع كفاءة النظافة بالقرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت المحافظة إلى أن الأعمال شملت فرد طبقة من السن خلف مبنى المطافي وتمهيده وردم كافة الحفر وتيسير الحركة المرورية على المارة، وتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة الباويطي، ورفع كميات كبيرة من مخلفات القمامة، وتوسعة الطريق.

وأضافت أنه تم تجريد وتمهيد طريق أحمد شاكر، وفتح الطريق تيسيراً على المواطنين، ومتابعة أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بمدخل مدينة البايطي والجاري تطويرها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وذلك بمتابعة الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية.