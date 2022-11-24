شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة ترسم أباء كهنة بإيبارشية شبين القناطر وتوابعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها القداس الإلهى صباح اليوم الخميس، فى كنيسة العذراء والشهيد ابانوب بالقلج، وبعد صلاة الصلح سام نيافته ستة أباء كهنة، وهم:

- الشماس جان سليمان عبدالله باسم القس جيروم كاهنا عاماً بايبارشية شبين القناطر.

- الشماس رأفت نصحى يوسف باسم القس لوكاس كاهنا عاما على منطقة شبين القناطر.

- الشماس فيليب كميل فهيم باسم القس موسي كاهنا عاما على منطقة شبين القناطر.

- الشماس مينا عوض الله حنين باسم القس بافلي كاهنا عاما بايبارشية شبين القناطر.

- الشماس ريمون رفعت خليل باسم القس مرقس كاهنا على مذبح كنيسة البابا اثناسيوس والانبا بيشوي الخصوص.

- الشماس شنودة رزق لاوندى باسم القس بيشوى كاهنا على مذبح الأمير تادرس والشهيدة مارينا أرض عيشة بالخصوص.

وقد شارك فى القداس والرسامة نيافة الحبر الجليل الأنبا صليب أسقف ميت غمر، ونيافة الحبر الجليل الأنبا أنجيلوس أسقف عام شبرا الشمالية، ونيافة الحبر الجليل الأنبا ايلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر، ونيافة الحبر الجليل الأنبا أكسيوس أسقف عام كنائس عين شمس والمطرية القاهرة، ونيافة الحبر الجليل الأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير العلمين، ونيافة الحبر الجليل الأنبا أغناطيوس أسقف عام المحلة الكبرى.

وهذا وسوف يقضي الآباء الكهنة الجدد فترة الأربعين يوميا بدير القديس الأنبا موسى النبي برأس سدر.



جانب من رسامة الكهنة