شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأوقاف: تأهيل الائمة والواعظات داخل مصر وخارجها أهم محاور تطوير الدعوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الاوقاف للدعوة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي معني للغاية بقضية الخطاب الديني والأسلوب الدعوي الذي يصل لجميع الناس واستمرار خطة التجديد، موضحا أن التجديد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بداية بعثته.

وأضاف الدكتور أيمن أبو عمر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة dmc، أن تأهيل الائمة والواعظات داخل مصر وخارجها من أهم محاور خطة تطوير الدعوة في وزارة الأوقاف، مؤكدا أنهم يقفون لمواجهة أي فكر مختلط مما يفعله أصحاب الأفكار المتطرفة وينسبوا للدين بما ليس فيه.

وتابع: "الائمة في الخارج لا يسافرون قبل أن يؤهلوا تأهيل كامل وهم صورة ومظهر ولابد أن يكونوا صورة مشرف للدين الاسلامي والدولة المصرية بما تتبناها من خطاب مستنير، وبيكون في متابعات عبر الاون لاين ودورات تدريبية وإطلاع الائمة بالخارج على الأفكار والخطط الجديدة في وزارة الاوقاف".