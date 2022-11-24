شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه طلاب الشهادة الإعدادية بكتابة استمارة التقدم للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن التنبيه إلى طلاب الشهادة الإعدادية فى المدارس على مستوى الجمهورية بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم بعد التأكد من صحة المسجلة لهم على قاعدة البيانات وخاصة الصورة الشخصية للطالب والتى سيتم طباعتها على الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب، موضحة أنه فى حالة وجود أخطاء فى الصورة يجب على الطالب التوجه إلى الكنترول.

وطالبت الوزارة بطباعة كشوف 12 د بعد انتهاء الطلاب من تسجيل الالكترونى وتسليم الكشوف إلى لجان النظام والمراقبة التابع لها المدرسة.

وأوضحت الوزارة أنه يتم إتاحة منصة التقدم الإلكترونى للامتحان من يوم الأحد 27 نوفمبر الجارى حتى الخميس 22 ديسمبر باستخدام البريد الإلكترونى للطالب لذا يلزم على الطلاب إنشاء وتفعيل البريد من خلال الحساب المدرسى الموحد للمعلم والطالب.