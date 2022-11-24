"الأطباء" تطالب الداخلية باتخاذ إجراءات قانونية ضد طبيبة اختلقت اختطافها

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للأطباء، إنه بعد عدة ساعات من تحقيقات مباحث قسم شرطة المرج وجمع المعلومات وتفريغ الكاميرات فى مناطق الواقعة التى قامت طبيبة ن.س. بمستشفى الزيتون التخصصى بالإبلاغ عنها باختطافها وتهديدها لإرغامها على التنازل عن واقعة اعتداء سابقة، تبين عدم صحة الواقعة واختلاقها من قبل الطبيبة مقدمة البلاغ.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الطبيبة اعترفت بأنها كانت بمدينة طنطا وأبلغت زميل لها باختطافها ثم أغلقت تليفونها المحمول وبعد عودتها علمت إبلاغ زملاءها للشرطة ونقابة الأطباء مما اضطرها حسب قولها للاستمرار فى اختلاق تفاصيل الواقعة، وكانت اعترافات الطبيبة فى وجود الدكتور أحمد السيد عضو مجلس نقابة الأطباء ومحامى النقابة اللذين رافقا الطبيبة وزملاءها منذ صباح اليوم بقسم الشرطة وتابعا الإجراءات داخل القسم، وأكدا عضو مجلس النقابة ومحامى النقابة على اعتراف الطبيبة باختلاف الواقعة دون أدنى ضغط من أحد.

من ناحيته قال الدكتور أحمد حسين أمين مساعد نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الإعلامية أنه تواصل مع رئيس مباحث قسم شرطة المرج ومفتش مباحث القاهرة اللواء محمد رضوان وأكد على على حرص نقابة الأطباء على تطبيق القانون على أى مخطئ وأن النقابة كما تطالب بحقوق أعضاءها فإنها تقف ضد أى مخالف للقانون منهم، وطلب من رئيس مباحث المرج اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطبيبة مختلقة البلاغ، ووجه الشكر لرجال قسم شرطة المرج على اهتمامهم وسرعة كشف تفاصيل الواقعة، وطلب من محامى نقابة الأطباء انضمامه فى طلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

كما أكد الدكتور أحمد حسين أنه سيتقدم للجنة التحقيق بنقابة الأطباء ببلاغ ضد الطبيبة لما تسببت فيه من إثارة البلبلة واختلاق واقعة على خلاف الحقيقة.