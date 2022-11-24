شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يلتقى طلاب من المنيا ضمن مبادرة "حوار مع الكبار".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، عددًا من طلاب إدارة بني مزار التعليمية بمحافظة المنيا، وذلك في إطار التواصل مع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية وإجراء حوار مجتمعي بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية.

وأعرب الوزير، عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعد أداة للتواصل بين الوزارة والطلاب، ومعرفة آرائهم وقياس درجة قبولهم للمناهج الجديدة والتي طبقتها الوزارة في الصفوف الدراسية من KG1 وحتى الصف الخامس الابتدائي.

وخلال اللقاء طرح الطلاب العديد من الأسئلة على الوزير بشأن العملية التعليمية والمناهج الدراسية، حيث أجاب الوزير على كافة تساؤلاتهم، كما أوضح نهج وزارة التربية والتعليم في تحقيق الفهم والتفكير الناقد ونواتج التعلم بدلاً من الاعتماد على أسلوب الحفظ، وهو الأمر الذي أشاد به الطلاب.

وضم الحضور كلاً من عبير إبراهيم عفيفي مديرة المدرسة، والمعتز محمد فايز محمد أخصائي إعلام، وانجي جابر عبد الرحيم أخصائي إعلام، والطالبة مريم إبراهيم دكروري "الصف الثاني الإعدادي"، والطالب أحمد شريف جمال محمود "الصف السادس الابتدائي"، والطالبة حلا رضا أحمد أبوزيد "الصف الثالث الابتدائي"، والطالبة سلمى سمير كامل عثمان "الصف الخامس الابتدائي"، والطالب علي أسامة عبد الغني خلف " الصف الثالث الابتدائي"، والطالبة يارا أحمد حسن عبدالحميد "الصف الثالث الإعدادي".