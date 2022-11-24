شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يبحث مع نظيره العمانى التعاون فى القطاع الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان نظيره العمانى الدكتور هلال السبتى، اليوم الخميس، على هامش انعقاد المؤتمر الوزارى الثالث، حول مقاومة مضادات الميكروبات، بالعاصمة العمانية مسقط.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزيرين تطرقا خلال لقائهما إلى بحث عدد من المشروعات والأولويات ذات الاهتمام المشترك فى القطاع الصحي بالبلدين.

وقال عبد الغفار إن الجانبين بحثا تبادل الخبرات فى مجال مكافحة الاستخدام غير الرشيد لمضادات الميكروبات، ومواجهة الأزمات الصحية، والجوائح، والترصد الوبائي، إلى جانب التعاون في تدريب الكوادر الطبية في البلدين، وكذلك التعاون بين مراكز الأبحاث.

وتابع عبد الغفار أن اللقاء تطرق إلى بحث الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التغطية الصحية الشاملة، مضيفا أن الوزير استعرض التجارب الرائدة للدولة المصرية في مكافحة الأمراض السارية، وغير السارية، من خلال المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة.