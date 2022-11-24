شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تدريب معلمى الرياضيات والعلوم للصف الخامس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بعقد تدريبات لمعلمي الرياضيات والعلوم للصف الرابع الابتدائي، في إطار استكمال تدريبات المعلمين على المنصة الإلكترونية، لتدريبات المهنية للمعلمين لمعلمي الصف الخامس الابتدائي، خلال الأسبوع المقبل، اعتبارا من يوم الأحد 27 نوفمبر الجارى.

وأوضحت، أنه سيجر عقد تدريبات لمعلمي الرياضيات للصف الرابع الابتدائي، على المنصة الإلكترونية، من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الثامنة مساء، ومعلمي العلوم، من الساعة التاسعة مساء إلى العاشرة، كما سيتم إعلان الجداول التنظيمية للتدريبات المعلمين علي المنصة الإلكترونية حسب المحافظات من خلال المنصة، مؤكده علي التنبيه علي الإدارات التعليمية باتخاذ الإجراءات الاحترازية بسرعة التنبيه علي المعلمين المستهدفين للتدريبات الإلكترونية وإجراء عمليات المتابعة الميدانية للمدارس للتأكيد علي المعلمين المستهدفين من الحصول علي كافة التدريبات المعلن عنها، والحصول علي الشهادات التي تفيد بذلك من خلال المنصة الإلكترونية.