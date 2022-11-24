شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" و"الأمومة والطفولة" يطلقان حملة طرق أبواب لمناهضة الختان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على الختان حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" بمحافظات ( الدقهلية و البحيرة و الجيزة و أسيوط وسوهاج و الفيوم وكفر الشيخ والاسكندرية والقليوبية و المنيا) ، خلال الفترة من 27 وحتى 29 نوفمبر 2022.

يأتى ذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وضمن حملة 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التى يطلقها المجلس القومى للمرأة تحت شعار كونى.

وتستهدف الحملة نشر الوعى بالأثار الصحية النفسية الناتجة عن ممارسة تلك الجريمة ، والتوعية بالرسائل القانونية الخاصة بتجريم ختان الإناث، والإجراءات المتخذة لردع المخالفين وكذلك نشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الاسرة المصرية.

ويسبق الحملة يوم تدريبي للرائدات والقيادات الدينية (أئمة و قساوسة وواعظات و راهبات) من المحافظات السابق الإشارةإليها لتدريبهم على رسائل الحملة.