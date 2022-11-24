شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية للعاملين في مجال المشورة الطبية بالحماية المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزراة الداخلية دورة تدريبية "تنشيطية" للكوادر العاملة بالقطاع من العاملين فى مجال تقديم خدمات المشورة الطبية (أطباء – ممرضين – أخصائيين إجتماعيين) خلال الفترة من 22 حتى 24 الجارى.

أُقيمت فعاليات الدورة بحضور كريستينا البرتين "مدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة" وعدد (20) مُتدرب من الأطباء والممرضين والأخصائيين الإجتماعيين بقطاع الحماية المجتمعية.

تم بدء فعاليات الدورة بكلمة كريستينا البرتين - والتى أعربت خلالها عن شُكرها لوزارة الداخلية وتطلعها لمزيد من التعاون فى هذا المجال.. وتقديرها للحرص التعاون المُثمر فى مجال تطوير قدرات العاملين بمراكز الإصلاح والتأهيل من خلال التنسيق والشراكة الإيجابية مع الكيانات الأُممية المعنية والتطلع للإستفادة من البرامج التدريبية المعدة للإرتقاء بمستوى أداء العنصر البشرى .