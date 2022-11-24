شكرا لقرائتكم خبر عن مصر واليونان تبحثان السماح للعمالة المصرية بالعمل فى أثينا بقطاع الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار اهتمام السفارة المصرية في أثينا بمتابعة كافة أمور الجالية المصرية، التقى السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية في اليونان، وNotis Mitarakis، وزير الهجرة اليوناني، حيث تم مناقشة سبل العمل على إيجاد آلية للتنسيق المشترك بين السفارة ووزارة الهجرة لبدء تفعيل وتنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مؤخراً بين مصر واليونان للسماح للعمالة المصرية الموسمية بالعمل في اليونان في المجال الزراعي، وإمكانية توسيع نطاق مجالات العمل لتشمل مستقبلاً قطاعات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الجانبين.

كما تم التأكيد على أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يمثل نقلة نوعية لتنظيم وتقنين حركة العمالة المصرية في اليونان، وقصة نجاح جديدة تضيف إلى رصيد العلاقات بين البلدين.

هذا، وقد حرص السفير عمر عامر خلال الاجتماع على تأكيد الأهمية التي توليها مصر لتسوية أوضاع بعض أبناء الجالية بحيث تكون إقامتهم قانونية، وبما يوفر لهم فرصة للعمل والإقامة وفقاً للقواعد والقوانين الوطنية.

ومن جانبه، أكد وزير الهجرة على مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة اليونانية للاستفادة بالعمالة المصرية في قطاعات العمل المختلفة، مشيداً بما تتمتع به الجالية المصرية من سمعة طيبة ومكانة خاصة بين مختلف الجاليات، وهو ما دفع الحكومة اليونانية لاختيار مصر كأول دولة يتم التوقيع معها على اتفاق العمالة الموسمية تقديراً لخصوصية العلاقات بين مصر واليونان.