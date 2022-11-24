شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيبا شابا توفى أثناء تأدية عمله ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة أطباء مصر الطبيب الشاب أحمد سليمان طبيب وحدة قاى بمركز اهناسيا بني سويف، والذي توفاه الله أمس أثناء تأدية عمله بالوحدة الصحية، ودعت الله أن يغفر للفقيد وأن يسكنه فسيح جناته وان يتقبله عنده من الشهداء والصديقين.

كانت قد نعت النقابة العامة للأطباء، الطبيب الشاب يوسف جمال نخنوخ، طبيب مقيم الباطنة بمستشفى سوهاج العام، والذي توفي إثر حادث قطار، سائلين الله تعالى، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويتقبله عنده من الشهداء والصديقين، وأن يلهم الأهل والأصدقاء الصبر والسلوان.