شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أملاك دولة ومخالفات بناء بأحياء حلوان ودار السلام والمقطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود، أحياء المنطقة الجنوبية لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة بنطاق أحياء حلوان ودار السلام والمقطم مؤكده مواصلة إزالة التعديات ومنع مخالفات البناء في اطار المتابعة المستمرة للقضاء عليها والحفاظ على المظهر الحضاري لاحياء المنطقة .

وفى هذا السياق قامت الاجهزة التنفيذية بحى حلوان برئاسة هالة عبد النبي ، بازالة تعديات على اراضي املاك الدولة بمنطقة مساكن الزلزال بمحيط نفق عزبة الوالدة حيث شملت المخالفة ازالة سور من الطوب الابيض حتى مستوى سطح الارض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبنطاق حي دار السلام وتأكيدا على احترام هيبة الدولة واعلاء كلمة القانون والتصدي لأي مخالفات و المتابعه الميدانيه المستمره وبحضور اللواء أيمن السعيد رئيس حي دار السلام وسكرتير الحي وبالتنسيق مع قسم شرطة دار السلام و المتابعه الميدانيه والإدارات المعنيه تم اعادة إزالة في المهد لبناء مخالف يشمل سقف وحوائط الدور الحادى عشر والعاشر بعد الارضى حيث قام المخالف بإعادة ترميم وبناء لمباني مخالفه ومقامه بدون ترخيص قد تم إزالتها سابقا من قبل الحي بالعقار الكائن 10 يسار الداخل من شارع ابو بكر الصديق مع شارع خيري الجندي من شارع الفيوم .

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد أحمد ابو بكر رئيس الحي بإزالة بناء مخالف بالعقار رقم 5132 بمنطقة الدبلوماسيين بالهضبة العليا بالمقطم حيث شملت أعمال الإزالة سقف خرساني ومبان من الطوب بالدور الخامس فوق الأرضي.

وشددت نائب المحافظ على التعامل الفوري مع أي مخالفة بناء يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين، وبذل أقصى جهد للقضاء على هذه الظاهرة بكل حسم وعدم تهاون، والتعامل مع كل أشكال التعديات ومخالفات البناء أولا بأول، وإعلاء كلمة القانون، والضرب بيد من حديد ضد كل التعديات، والعمل على حماية أملاك الدولة.

ووجهت نائب المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لكل أعمال الإزالات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية، وعدم عودة مثل هذه التعديات مرة أخرى بعد بذل الجهود وتوفير المعدات والفرق المساعدة للقضاء على هذه المخالفات وازالتها في المهد.