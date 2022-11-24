شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المصاب بالفيروس المخلوى معدٍ مدة لا تقل عن 8 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان أن الشخص المصاب بفيروس المخلوى معدى للآخرين مدة تتراوح من 3 إلى 8 أيام والتعافى يتم من أسبوع إلى أسبوعين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الفيروس المخلوى التنفسى يمثل خطورة على الأطفال الرضع بعمر 6 شهور فأقل وكذلك الأفراد المصابون بأمراض مزمنه أو الرئة المزمن بالاضافة إلى الذين يعانون من ضعف المناعة وكبار السن ممن هم فوق سن 65 عاما.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان: تظهر الأعراض على المصابين بالفيروس المخلوى من 4 إلى 6 أيام بعد الإصابة مشيرة إلى أنه قد لا تظهر أعراض أو تكون أعراضة بسيطة لكن الشخص يظل قادر علي نقل العدوى لغيرة مشيرة إلى أن مخلوى ينتقل عن طريق الرزاز والتلامس المباشر وغير المباشر مع المريض وتابعت: الأطفال الذين يعانون من ضعف المناعة يكونوا مستمرين فى نشر الفيروس لمدة تصل إلى 4 اسابيع بعد توقف ظهور الأعراض.

وأكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد مضاد حيوى لعلاج هذا المرض لأنه فيروسى وليس بكتيرى، ولا يوجد لقاح له حتى الآن، بسبب التغير الدورى فى بروتينات الفيروس، لكن هناك علاج يتم إعطاؤه للأطفال فى سن صغير.