شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجنة انتخابات اتحاد طالبات كلية البنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الساعات الأولى لإنطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الحالى بجامعة عين شمس، تفقد د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالجامعة، مقر اللجنة الانتخابية لانتخابات اتحاد طالبات كلية البنات للاطمئنان على سير العمل في سلاسة ويسر وفقاً للوائح والقوانين المنظمة للانتخابات .

ورافقه فى الجولة الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية والدكتورة مى حلمى وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب وابرهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و عضو اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالجامعة وغادة عبد السلام مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية.

وأجرى عبد الفتاح سعود حوارا مع عدد من الطالبات الراغبات في سحب استمارات الترشح للانتخابات، مؤكدا أن السباق الإنتخابي ليس به فائز وخاسر، وإنما المشاركة في حد ذاتها هي المكسب، لافتاً إلى أن التجربة الديمقراطية لطلاب الجامعة شهدت نضجاً كبيراً منذ عدة سنوات يعكس وعي الطلاب و إدراكهم لدورهم في العمل العام وخدمة أقرانهم من الطلاب و أضاف أن جامعة عين شمس جامعة جادة في كل المجالات، وهو ما يلقي بالعبء و المسئولية على اتحاد طلابها.

وأشاد سعود بإقبال الطالبات الكبير على المشاركة في هذه التجربة الديمقراطية بوعى وإدراك وحب فى خدمة المجتمع الجامعي، ليكونوا نواة للعمل المجتمعى الوطنى عند تخرجهم.