شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المرور على 4 آلاف منشأة طبية خاصة.. وإصدار 21 ترخيصا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار وتجديد 7 آلاف ترخيص مزاولة مهنة لأعضاء المهن الطبية، خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك حرصاً من الوزارة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التراخيص الصادرة تضمنت 5 آلاف و422 ترخيص جديد لمزاولة المهن الطبية، بالإضافة إلى التجديد لــ1585 أخرين، لافتًا إلى منح 614 ترخيص لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، و40 ترخيص للزمالة المصرية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إصدار 21 ترخيصا جديدا لتشغيل منشآت طبية متنوعة بمحافظات الجمهورية، بعد معاينتها والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، حيث تضمنت 11 بنك دم، و3مراكز للغسيل الكلوي، ومركزاً للقسطرة القلبية، و3مراكز لليزر، بالإضافة إلى منح 3 تراخيص للأطباء مستخدمي الليزر.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبراء من خارج مصر، إلا بعد التأكد من كفائتهم العلمية، وتقديم طلب للحصول على ترخيص العمل بالبلاد مع ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب في الوازرة، لافتا الى انه تم الموافقة على استقدام 7 خبراء في شهر أكتوبر الماضى.

وقال "زكى" إنه تم المرور على 4 آلاف و376 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية خاصة، ومعامل بجميع محافظات الجمهورية، كما تم المرور على 61 منشأة طبية خاصة تشمل العيادات الخاصة داخل وخارج الفنادق بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن المشاركة للتحضير لفعاليات مؤتمر المناخ، لافتاً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة، وذلك ضمن إجراءات إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.