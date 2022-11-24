شكرا لقرائتكم خبر عن "روس أتوم" توقع اتفاقيات لتوريد مكونات الوقود للمفاعل النووى البحثى بأنشاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المنتدى الدولي للطاقة النووية "آتوم إكسبو" -2022 (Atomexpo) في مدينة سوتشي الروسية توقيع العقود بين مصنع نوفوسيبيرسك للمواد المركزة الكيميائية، وهو جزء من شركة TVEL للوقود التابعة لروساتوم، وهيئة الطاقة الذرية المصرية (EAEA) حول توريد مكونات الوقود النووي منخفض التخصيب إلى مصر.

وأوضحت روساتوم فى بيان لها اليوم، أن التعاون بين الطرفين يعتبر عقد طويل الأجل حول توريد مكونات الوقود النووي للمفاعل النووي البحثي المصري الثاني (ETRR-2) بأنشاص.

وتشمل قائمة التصدير مكونات اليورانيوم وكذلك منتجات من سبائك الألومنيوم ومسحوق الألمنيوم، ومن المقرر أن يتم تسليم هذه الشحنة في عام 2023، وقبل نهاية عام 2022، سترسل إلى مصر شحنة أخرى من المنتجات المذكورة بموجب العقود الموقعة سابقا.

يستخدم مفاعل الأبحاث ETRR-2 الموجود في مركز البحوث النووية في مدينة إنشاص، في البحوث العلمية في مجال فيزياء الجسيمات الأولية وعلوم المواد وإنتاج النظائر المشعة. كما تخطط شركة TVEL لتطوير أعمالها في السوق المصرية فيما يتعلق بتوريد الوقود لمحطة الضبعة الكهروذرية المستقبلية بموجب العقد الذي دخل حيز النفاذ في عام 2017.